Владимир Путин едет на Урал

Сегодня Президент России Владимир Путин посетит Челябинскую область.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, глава государства примет участие в церемонии запуска производственной линии предприятия "Этерно". Это производство — совместный проект Челябинского трубопрокатного завода и ОАО "Роснано". Для выпуска продукции там используются нанотехнологии.

Предполагается, что в ходе церемонии пуска завода Владимир Путин пообщается с его работниками.