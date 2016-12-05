Психологи и педагоги обсудят криминальные инциденты с участием детей

5 декабря, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" (проспект Ленина, 20а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая участившимся криминальным инцидентам с участием детей.

Участники пресс-конференции: Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, клинический психолог отделения неврозов и кризисных состояний детского возраста филиала "Детство" Свердловской областной клинической психиатрической больницы Игорь Тимченко, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования Института психологии УрГПУ Ксения Адушкина.

Вопросы пресс-конференции: