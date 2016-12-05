Психологи и педагоги обсудят криминальные инциденты с участием детей
5 декабря 2016, 09:59
5 декабря, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" (проспект Ленина, 20а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая участившимся криминальным инцидентам с участием детей.
Участники пресс-конференции: Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, клинический психолог отделения неврозов и кризисных состояний детского возраста филиала "Детство" Свердловской областной клинической психиатрической больницы Игорь Тимченко, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования Института психологии УрГПУ Ксения Адушкина.
Вопросы пресс-конференции:
- Эксперты отмечают рост происшествий с участием детей в последнее время: каковы причины?
- Кто может отследить конфликт на ранней стадии: лежит ли вся ответственность только на родителях? Влияют ли компьютерные игры и социальные сети на изменение поведения и уровень агрессии?
- Может ли сегодня система школьных психологов отследить отклонения в поведении школьника? Какие меры психологи полномочны принимать?
- Есть ли сегодня в среде школьников повышенная конфликтность и агрессия? Или это единичные случаи? Как их контролировать?
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