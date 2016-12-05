Владимир Путин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи ДТП под Ханты-Мансийском

Президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших в страшном дорожно-транспортном происшествии под Ханты-Мансийском.

Как сообщил пресс-центр правительства Югры, 4 декабря на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохой видимости столкнулись грузовик и рейсовый пассажирский автобус. В результате погибли 12 человек, 11 из которых — дети. Дело в том, что на этом автобусе возвращалась из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск детская команда по спортивной акробатике. Кроме того, в больницу доставлены 22 пострадавших — 5 взрослых и 17 детей.