Владимир Путин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи ДТП под Ханты-Мансийском

5 декабря 2016, 10:17 / Общество

Президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям погибших в страшном дорожно-транспортном происшествии под Ханты-Мансийском.

Как сообщил пресс-центр правительства Югры, 4 декабря на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохой видимости столкнулись грузовик и рейсовый пассажирский автобус. В результате погибли 12 человек, 11 из которых — дети. Дело в том, что на этом автобусе возвращалась из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск детская команда по спортивной акробатике. Кроме того, в больницу доставлены 22 пострадавших — 5 взрослых и 17 детей.

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