В Екатеринбурге снова сгорели два автомобиля

Начиная с вечера воскресенья, 4 декабря, в Екатеринбурге сгорели ещё две автомашины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, возгорания были зафиксированы в микрорайонах Эльмаш и Синие Камни. В обоих случаях огнеборцам удалось справиться пожарами в считанные минуты.

Первый пожар произошёл на бульваре Сергея Есенина в 18.31.

- На площади 2 квадратных метра повреждён моторный отсек легкового автомобиля Mitsubishi Pajero, - говорится в сообщении. - В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 6 человек личного состава. В 18.43 огонь локализован, в 18.44 открытое горение ликвидировано.

И уже ночью на улице Фрезеровщиков загорелся Hyundai Solaris.

- Сообщение о пожаре поступило в 2:21, - пояснили представители МЧС. - Огонь повредил моторный отсек и салон легкового автомобиля на площади 6 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 4 человека личного состава. В 2.29 огонь был локализован, в 2.31 открытое горение ликвидировано. Пожар был потушен в 2.55.

Причины обоих возгораний станут известны по результатам экспертизы.