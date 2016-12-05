На Екатерининской ассамблее для больных детей собрали 11,34 миллиона рублей

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в Екатерининской ассамблее. На этой благотворительной акции в нынешнем году собрано 11,34 млн рублей.

Как сообщил областной департамент информполитики, это рекордная сумма за все шесть лет проведения такой акции на Среднем Урале. Деньги направлены фонду "Подари жизнь", соучредителем которого является известная актриса Чулпан Хаматова.

Собранные средства позволят создать референсный центр по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей на базе Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.

Выступая на Екатерининской ассамблее, Евгений Куйвашев поблагодарил членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и его президента Дмитрия Пумпянского за ежегодные усилия по организации такой благотворительной акции.

Фото: областной департамент информполитики