В Екатеринбурге стартовал приём изобретений на Областной фестиваль "ТехноРегион"
5 декабря 2016, 12:08 / Общество
В Екатеринбурге стартовал приём конкурсных работ на Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий "ТехноРегион". Мероприятие пройдёт 13 и 14 декабря в ЦК "Урал" (ул. Студенческая, 3), сообщили в пресс-службе организаторов, Центра дополнительного образования "Дворец молодёжи".
Заявить о своём изобретении может любой школьник от 7 лет. Проекты пройдут онлайн-экспертизу, лучшие из них допустят к защите на фестивале "ТехноРегион". Подробности участия в конкурсе на сайте www.dm-techno.ru.
Добавим, "ТехноРегион" – образовательный социально значимый проект, отвечающий стратегии развития нашего региона. В программе фестиваля: работа технических лабораторий, научно-популярные мастер-классы, форсайт-сессии, выставка инженерных и технологических решений профильных колледжей, техникумов и вузов, научно-популярные лекции, круглые столы, областные робототехнические состязания среди школьников.
Конкурс проектов проходит в следующих направлениях:
"Авиация и космическая инженерия"
- самолёты, вертолёты, воздухоплавание;
- спутниковые системы;
- космические корабли.
"Беспилотные аппараты"
- беспилотные летательные аппараты;
- беспилотные наземные аппараты;
- беспилотные надводные и подводные аппараты.
"Среда обитания и "умные системы" в инженерии":
- экология и технологии в сельском хозяйстве;
- радиоэлектроника, IT-технологии и коммуникации;
- биоинженерия и персональная медицина;
- энергетика, ресурсосбережение, материаловедение;
- робототехника.
"Транспорт будущего"
- транспортные системы и логистика;
- машиностроение, судостроение;
- автономный транспорт.