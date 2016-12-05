В Екатеринбурге стартовал приём изобретений на Областной фестиваль "ТехноРегион"

В Екатеринбурге стартовал приём конкурсных работ на Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий "ТехноРегион". Мероприятие пройдёт 13 и 14 декабря в ЦК "Урал" (ул. Студенческая, 3), сообщили в пресс-службе организаторов, Центра дополнительного образования "Дворец молодёжи".

Заявить о своём изобретении может любой школьник от 7 лет. Проекты пройдут онлайн-экспертизу, лучшие из них допустят к защите на фестивале "ТехноРегион". Подробности участия в конкурсе на сайте www.dm-techno.ru.

Добавим, "ТехноРегион" – образовательный социально значимый проект, отвечающий стратегии развития нашего региона. В программе фестиваля: работа технических лабораторий, научно-популярные мастер-классы, форсайт-сессии, выставка инженерных и технологических решений профильных колледжей, техникумов и вузов, научно-популярные лекции, круглые столы, областные робототехнические состязания среди школьников.

Конкурс проектов проходит в следующих направлениях:

"Авиация и космическая инженерия"

самолёты, вертолёты, воздухоплавание;

спутниковые системы;

космические корабли.

"Беспилотные аппараты"

беспилотные летательные аппараты;

беспилотные наземные аппараты;

беспилотные надводные и подводные аппараты.

"Среда обитания и "умные системы" в инженерии":

экология и технологии в сельском хозяйстве;

радиоэлектроника, IT-технологии и коммуникации;

биоинженерия и персональная медицина;

энергетика, ресурсосбережение, материаловедение;

робототехника.

"Транспорт будущего"