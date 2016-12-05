Январскую пятитысячную выплату пенсионеры получат без вычета подоходного налога

Единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года пенсионеры получат без вычета подоходного налога (НДФЛ).

По действующим положениям Налогового кодекса, не облагаются налогами пенсии как страховые, социальные, так и накопительные, социальные доплаты к ним (если размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в регионе). "Исходя из правовой природы единовременной выплаты пенсионерам, её можно отнести к категории социальных доплат к пенсии", - говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим в Налоговый кодекс внесена поправка, которая добавляет эту выплату в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.

Ранее Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам пяти тысяч рублей в январе 2017 года. Выплата производится вместо дополнительной индексации во втором полугодии 2016 года. Единовременную январскую выплату в пять тысяч рублей получат все пенсионеры, постоянно проживающие в России.