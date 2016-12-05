Прибыль российских банков в 2016 году увеличилась почти в четыре раза

За десять месяцев нынешнего года рост прибыли российских банков увеличился почти в четыре раза. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, одновременно глава Банка России посетовала на низкий интерес коллег к кредитованию промышленных предприятий.

— За десять месяцев в целом кредитование экономики снизилось на 1,5 % с учётом очищения от влияния валютного курса, — сказала Эльвира Набиуллина.

Напомним, о продолжающемся росте доходов отечественных банков говорил Президент России Владимир Путин на 8-м ежегодном инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовёт!".