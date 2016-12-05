Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с трагедией в ХМАО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнование семьям погибших в страшной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— Самое трагичное, что погибли дети — талантливые и любимые, исполненные надежд и радости жизни, которая прервалась так рано, так страшно, — говорится в телеграмме от Евгения Куйвашева.

Одновременно глава региона отметил, что Свердловская область готова оказать любую необходимую помощь для скорейшего выздоровления и реабилитации пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии.