Организаторов детских автобусных перевозок на Среднем Урале ждёт тотальная проверка

В связи с автокатастрофой, произошедшей в минувшее воскресенье, 4 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе, прокуратура намерена проверить всех организаторов детских перевозок на Среднем Урале. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, соответствующее распоряжение уже сделал руководитель надзорного органа в регионе Сергей Охлопков.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства при организованных перевозках детей, - рассказала официальный представитель прокуратуры Марина Канатова. - В том числе будут проверены школьные автобусы на предмет их исправности, соответствуют ли они требованиям ГОСТ, оборудованы ли они ремнями безопасности, как организовано сопровождение детей взрослыми, согласован ли маршрут передвижения подразделениями ГИБДД, в том числе с сопровождением. Прокурорской проверке подлежит соблюдение требований законодательства при перевозке детей автотранспортными предприятиями и иным привлечённым транспортом, в том числе личным.

Проведение надзорных мероприятий находится на личном контроле Сергея Охлопкова.

О необходимости принятия дополнительных мер по усилению контроля за организацией перевозки детей всеми видами транспорта прокуратура проинформировала губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 декабря, в результате столкновения автобуса, перевозившего детей, и грузовика с прицепом, на автодороге Ханты-Мансийск - Тюмень погибли 12 человек, из которых 11 – дети. Ещё 20 человек доставлены в окружную больницу Ханты-Мансийска с травмами различной степени тяжести.

В связи с трагедией соболезнования семьям погибших выразили президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.