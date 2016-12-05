На Среднем Урале создано новое областное министерство

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании нового регионального министерства общественной безопасности.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, этот орган госвласти будет сформирован путём реорганизации региональных департаментов общественной безопасности и административных органов.

Новое министерство станет курировать почти весь блок вопросов по гражданской обороне, защите населения, предупреждению различных ЧС и ликвидации их последствий. Одновременно ему передаются полномочия по защите прав и свобод человека, соблюдению законности и правопорядка, противодействию коррупции, профилактике правонарушений, терроризма и наркомании.