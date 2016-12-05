Снегопады на Среднем Урале продлятся до середины недели

5 декабря 2016, 13:07 / Общество

Облачная погода, сопровождающаяся снегопадами, продержится в большинстве районов Свердловской области как минимум до середины недели, сообщил Уральский гидрометеоцентр. В целом же неделя ожидается умеренно-морозной, к среде возможно усиление снегопадов.

Днём в понедельник, 5 декабря, температура воздуха в большинстве районов региона составит -12... -17 градусов С, в горах и низинах до -22. Во вторник, 6 декабря, будет чуть теплее: -9... -14 градусов С, в горах и низинах до -19. Примерно такая же температура воздуха сохранится и в среду, 7 декабря: ожидается -10... -15 градусов С. Правда, на севере Свердловской области будет существенно холоднее - от -19 до -24 градусов С.

По ночам на Урале будет значительно холоднее: до -20 градусов С, в горах, низинах и в северных районах до -25... -27 градусов С.

В Екатеринбурге температурный фон в течение трёх дней будет более стабилен, чем по региону в целом. Днём воздух будет "прогреваться" до -12... -15 градусов С, по ночам будет холодать до -15... -17 градусов С. 

Ветер сохранит сменит направление с северо-западного на юго-западное, скорость составит 5-10 метров в секунду, во вторник возможны порывы до 14 метров в секунду.

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