Снегопады на Среднем Урале продлятся до середины недели

Облачная погода, сопровождающаяся снегопадами, продержится в большинстве районов Свердловской области как минимум до середины недели, сообщил Уральский гидрометеоцентр. В целом же неделя ожидается умеренно-морозной, к среде возможно усиление снегопадов.

Днём в понедельник, 5 декабря, температура воздуха в большинстве районов региона составит -12... -17 градусов С, в горах и низинах до -22. Во вторник, 6 декабря, будет чуть теплее: -9... -14 градусов С, в горах и низинах до -19. Примерно такая же температура воздуха сохранится и в среду, 7 декабря: ожидается -10... -15 градусов С. Правда, на севере Свердловской области будет существенно холоднее - от -19 до -24 градусов С.

По ночам на Урале будет значительно холоднее: до -20 градусов С, в горах, низинах и в северных районах до -25... -27 градусов С.