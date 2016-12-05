Екатеринбуржец завоевал золото на чемпионате рабочих профессий в Швеции

Екатеринбуржец Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации "Электроника" на чемпионате рабочих профессий в Швеции. Об этом участник национальной сборной WorldSkills Russia сообщил в социальных сетях.

Сегодня в Гётеборге (Швеция) прошла церемонии закрытия пятого европейского первенства "EuroSkills 2016". Екатеринбуржец Максим Кадников принёс российской сборной золотую медаль в электронике.