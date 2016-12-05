Екатеринбуржец завоевал золото на чемпионате рабочих профессий в Швеции
5 декабря 2016, 13:15 / Общество
Екатеринбуржец Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации "Электроника" на чемпионате рабочих профессий в Швеции. Об этом участник национальной сборной WorldSkills Russia сообщил в социальных сетях.
Сегодня в Гётеборге (Швеция) прошла церемонии закрытия пятого европейского первенства "EuroSkills 2016". Екатеринбуржец Максим Кадников принёс российской сборной золотую медаль в электронике.
Европейский чемпионат проходил с 1 по 3 декабря, в нём приняли участие команды 28 стран. Сборная России в составе 43 человек заняла 1-е место в общекомандном зачёте, набрав наибольшее количество балов - 15 882. Всего национальная сборная WorldSkills Russia завоевала 5 медалей: 2 золотых (в номинациях "Электроника", "Обслуживание холодильной и вентиляционной техники"), 2 серебряные ("Графический дизайн", "Мобильная робототехника"), 1 бронзовую ("Сетевое и системное администрирование").