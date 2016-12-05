Средний Урал вошёл в десятку лучших регионов России по развитию туризма
5 декабря 2016, 13:42 / Общество
Свердловская область вошла в топ-10 Всероссийского рейтинга оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма.
Как сообщает областной департамент информполитики, этот рейтинг был представлен на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Наряду со Средним Уралом в десятке лучших оказались Алтайский край, Калужская, Ярославская, Нижегородская, Московская, Калининградская, Вологодская, Тульская и Новгородская области. Победу свердловчанам принесли такие интересные проекты, как "Самоцветное кольцо Урала", "Урал для школы", Неделя туризма на Урале, Международный туристический форум "Большой Урал".
По словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, такой рейтинг составлен впервые. Над ним работали Минкульт РФ, Экспертный совет по туризму и МГУ.