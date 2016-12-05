Средний Урал вошёл в десятку лучших регионов России по развитию туризма

Свердловская область вошла в топ-10 Всероссийского рейтинга оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма.

Как сообщает областной департамент информполитики, этот рейтинг был представлен на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Наряду со Средним Уралом в десятке лучших оказались Алтайский край, Калужская, Ярославская, Нижегородская, Московская, Калининградская, Вологодская, Тульская и Новгородская области. Победу свердловчанам принесли такие интересные проекты, как "Самоцветное кольцо Урала", "Урал для школы", Неделя туризма на Урале, Международный туристический форум "Большой Урал".