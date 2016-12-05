Мощи святителя Луки пробудут в Екатеринбурге до 11 декабря

Мощи святителя Луки прибыли в Екатеринбург из Крыма. Торжественная встреча святыни состоится 6 декабря в 16.30 в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга (ул. Розы Люксембург, 57), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

7 декабря после Божественной литургии в Свято-Троицком соборе святыня будет препровождена в Храм-на-Крови, где пробудет до 11 декабря.

Фото: Екатеринбургская епархия