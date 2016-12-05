Мощи святителя Луки пробудут в Екатеринбурге до 11 декабря
5 декабря 2016, 14:18 / Общество
Мощи святителя Луки прибыли в Екатеринбург из Крыма. Торжественная встреча святыни состоится 6 декабря в 16.30 в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга (ул. Розы Люксембург, 57), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
7 декабря после Божественной литургии в Свято-Троицком соборе святыня будет препровождена в Храм-на-Крови, где пробудет до 11 декабря.
Фото: Екатеринбургская епархия
Святитель Лука - епископ Русской православной церкви, российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия (1959).
Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. Украинская православная церковь причислила архиепископа Луку к лику святых 22 ноября 1995 года. В августе 2000 года канонизирован Русской православной церковью.