В Свердловской области двое мошенников вывезли товара со складов на миллионы рублей

Полиция Среднего Урала разыскивает двух злоумышленников, которым удалось по поддельным документам вывезти со складов коммерческих организаций в регионе имущества на миллионы рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, подозреваемые причастны к совершению не менее чем шести преступлений, совершённых начиная с декабря 2015 года.

В каждом из случаев преступники действовали по одной и той же отработанной схеме.

- Так, одно из преступлений было совершено в поселке Залесье города Верхняя Пышма 16 июня текущего года, - сообщили в областном полицейском главке. - На территории складского терминала неустановленные лица, по поддельным российским паспортам, под предлогом оказания услуг в области грузоперевозок получили на складе товар, принадлежащий коммерческой организации. После этого оба злоумышленника скрылись с похищенным имуществом в неизвестном направлении. Причинённый ущерб потерпевшие оценили примерно в 1,7 млн. рублей.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Всех, кому известны личности или местонахождение данных граждан, полиция просит сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 358-78-98, 268-87-27 или по линии 02.