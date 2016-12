Екатеринбуржец признан лучшим специалистом России на чемпионате рабочих профессий в Швеции

Екатеринбуржец Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации "Электроника" и медаль "The best of nation" как лучший специалист России на чемпионате рабочих профессий в Швеции. Об этом корреспонденту "ОГ" сообщил Максим Кадников, который сейчас путешествует по Германии.

- Соревнования по компетенции "Электроника" предполагали сборку участниками муляжа игрового автомата. У нас было девять часов на программирование, 3 часа - на поиск и ремонт неисправностей, 2 часа - на сборку, 1 час - на разработку специальной схемы и 30 минут на подготовку презентации работы. Я успешно собрал игровой автомат, и у меня всё работало. Выступали достаточно сильные соперники, я не ожидал, что получу золотую медаль. Вторая медаль "The best of nation" вручается одному участнику сборной страны, тому, кто принёс наибольшее количество баллов команде, - рассказал "ОГ" Максим Кадников.

Добавим, сборная России в составе 43 человек заняла 1-е место в общекомандном зачёте на европейском первенстве "EuroSkills 2016", набрав 15 тыс. 882 балла.

Фото: социальные сети

Фото: справа медаль "The best of nation", социальные сети