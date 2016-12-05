Свердловчанин Вячеслав Емельянцев завоевал премию "Возвращение в жизнь"

Пловец Вячеслав Емельянцев из Свердловской области награждён премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь".

Как сообщает областной департамент информполитики, этот спортсмен удостоен премии в номинации "Преодоление". Он — воспитанник уральского центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд "Родник". Вячеслав Емельянцев — четырёхкратный победитель Открытых Всероссийских соревнований по паралимпийским видам спорта.

Кстати, в ходе той же церемонии вручения премии президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин наградил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева юбилейным знаком "20 лет Паралимпийскому комитету России". Глава нашего региона отмечен этой наградой за поддержку уральских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: областной департамент информполитики