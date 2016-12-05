Правительство РФ снизило прожиточный минимум в стране на 67 рублей

Правительство России приняло постановление о величине прожиточного минимума за III квартал 2016 года. По сравнению со II кварталом этот показатель стал ниже в среднем на 67 рублей.

Напомним, по итогам II квартала прожиточный минимум в целом по всем категориям населения составлял 9 956 рублей на одного человека. Теперь же он равен 9 889 рублям.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь равен 10 678 рублям (за II квартал — 10 772 рубля), для пенсионеров — 8 136 рублей (ранее — 8 163). Особенно сильно уменьшен этот показатель для детей — сразу на 193 рубля. Если ранее он составлял 9 861 рубля, то теперь равен 9 668 рублям.