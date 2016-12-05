За выходные на дорогах Среднего Урала погибли восемь человек

5 декабря 2016, 16:31 / Общество

Восемь человек, в том числе трое детей, погибли за минувшие выходные в 15 авариях на дорогах Свердловской области. Такую статистику озвучило в понедельник, 5 декабря, управление ГИБДД региона. Ещё 19 человек получили травмы разной степени тяжести. 

- В выходные дни в Свердловской области наблюдались крайне сложные погодные условия - обильные снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром, понижением температуры и метелью, - сообщили в ОблГАИ. - Это способствовало образованию на дорогах гололедицы, снежного наката, рыхлого снега. Местами видимость составляла не более 5-10 метров из-за завихрений снега от попутного транспорта.

В таких погодных условиях даже опытные водители не всегда принимают верные решения при управлении транспортными средствами, так как резко меняются как сцепные качества покрытия, так и видимость на проезжей части. Также ошибочно оценивалось расстояние до встречного автомобиля, необходимое для совершения обгона попутного автомобиля, отметили представители ГИБДД.

Только в течение часа в воскресенье, 4 декабря, на автодороге Пермь - Екатеринбург погибли шесть человек. Трое погибших - дети в возрасте 2, 6 и 14 лет. Несколькими часами позже на автодороге Верхняя Синячиха - Болотовское - Махнёво погиб водитель автомашины ВАЗ-21074. Ещё раньше, в субботу, на автодороге Богданович - Сухой Лог погиб водитель Daewoo Matiz.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

24 минуты назад

В суд — через Интернет
Для подачи иска гражданину достаточно иметь «Личный кабинет» на портале госуслуг.

30 минут назад

Игры со спичками закончились
Полиция задержала с поличным поджигателя веранд в детских садах Екатеринбурга.

час назад

Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.

час назад

Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.

4 декабря 2016

Екатеринбург посетил всероссийский Дед Мороз
В столицу Урала приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В течение двух дней – 3 и 4 декабря – он подарит праздничное настроение и подарки маленьким и взрослым свердловчанам.

3 декабря 2016

Уральский олигарх на свои средства собрал полк
В 1812 году генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов написал письмо Николаю Демидову. В нём главнокомандующий русской армией передал уральскому олигарху «монаршее (то есть императора Александра I) благоволение» — за формирование Демидовского полка и командование им во время Бородинского сражения.

2 декабря 2016

Человек-пожар
Мэрия Екатеринбурга объявила денежное вознаграждение за помощь в поимке поджигателя веранд

2 декабря 2016

В Екатеринбурге появится Детский технический университет
На Среднем Урале готовы выполнить поручение президента сформировать центры поддержки одарённых детей на базе лучших школ. Это задание прозвучало в Послании Федеральному собранию 1 декабря.

2 декабря 2016

Повод остаться в науке
12 свердловских молодых учёных получили гранты Президента РФ

2 декабря 2016

В Заречном открыли мемориальную доску последнему свердловскому Герою Советского Союза
В августе на 91-м году жизни скончался последний Герой Советского Союза в Свердловской области Николай Григорьев

Последние новости
Что было раньше