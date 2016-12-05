За выходные на дорогах Среднего Урала погибли восемь человек
5 декабря 2016, 16:31 / Общество
Восемь человек, в том числе трое детей, погибли за минувшие выходные в 15 авариях на дорогах Свердловской области. Такую статистику озвучило в понедельник, 5 декабря, управление ГИБДД региона. Ещё 19 человек получили травмы разной степени тяжести.
- В выходные дни в Свердловской области наблюдались крайне сложные погодные условия - обильные снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром, понижением температуры и метелью, - сообщили в ОблГАИ. - Это способствовало образованию на дорогах гололедицы, снежного наката, рыхлого снега. Местами видимость составляла не более 5-10 метров из-за завихрений снега от попутного транспорта.
В таких погодных условиях даже опытные водители не всегда принимают верные решения при управлении транспортными средствами, так как резко меняются как сцепные качества покрытия, так и видимость на проезжей части. Также ошибочно оценивалось расстояние до встречного автомобиля, необходимое для совершения обгона попутного автомобиля, отметили представители ГИБДД.
Только в течение часа в воскресенье, 4 декабря, на автодороге Пермь - Екатеринбург погибли шесть человек. Трое погибших - дети в возрасте 2, 6 и 14 лет. Несколькими часами позже на автодороге Верхняя Синячиха - Болотовское - Махнёво погиб водитель автомашины ВАЗ-21074. Ещё раньше, в субботу, на автодороге Богданович - Сухой Лог погиб водитель Daewoo Matiz.