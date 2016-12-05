Свердловчанам требуется кровь «1-»

На Среднем Урале заканчиваются запасы редкой группы крови — первой с отрицательным резус-фактором. Врачи объявили всеобщую мобилизацию для доноров.

— Мы уже исчерпали все возможности наших кадровых помощников, — рассказал «ОГ» главный врач Свердловской областной станции переливания крови Сергей Чеканов. — Мужчинам разрешено сдать кровь пять раз за год, женщинам — четыре. Из больниц региона в последнее время больше всего заказов поступает именно на первую отрицательную группу крови. Запасы её подходят к концу.

Впереди праздники, нужно успеть проверить кровь и подготовить её для больных. Переливание компонентов крови требуется людям с онкологией, пациентам во время операций, тем, кто получил травмы... Переливание бывает необходимо роженицам и только что появившимся на свет младенцам.

Фото: Архив "Областной газеты"

Здоровые жители области старше 18 лет могут сдать кровь с понедельника по пятницу на станциях переливания крови в Екатеринбурге по улице Пальмиро Тольятти, 8, в Каменске-Уральском по Лечебной, 7, в Первоуральске по Медиков, 10, в Нижнем Тагиле по Циолковского, 23, в Краснотурьинске по Фурманова, 3. Доноров принимают с 8:00. При себе необходимо иметь паспорт.