Новым президентом Узбекистана станет Шавкат Мирзиёев

Кандидат в президенты Узбекистана от либерально-демократической партии страны Шавкат Мирзиёев уверенно лидирует по итогам подсчёта голосов граждан. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава республиканской Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов. За Мирзиёева отдали голоса более 16 млн человек - порядка 89 процентов от числа проголосовавших граждан.

- За Шавката Мирзиёева свои голоса отдали 15 млн 966 тыс. 724 избирателя, или 88,61 процента от числа принявших участие в голосовании, - сказал приводит ТАСС заявление Абдусаломова.

Напомним, внеочередные выборы президента прошли в Узбекистане в минувшее воскресенье, 4 декабря. На пост главы Узбекистана претендуют четыре кандидата: действующий глава правительства страны Шавкат Мирзиёев, представляющий Узбекскую либерально-демократическую партию, представитель народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов, представитель Демпартии национального возрождения Сарвар Отамуратов и социал-демократ Наримон Умаров.

Отметим, Шавкат Мирзиёев с начала сентября исполняет обязанности главы государства после того, как бессменно управлявший страной с начала 1990-х годов президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в результате перенесённого инсульта.