Екатеринбургский центр занятости предлагает 9,5 тысячи рабочих вакансий иностранцам

5 декабря 2016, 17:42 / Общество

В столице Урала, по данным Екатеринбургского центра занятости на 1 декабря, численность безработных граждан составляет 5 тыс. 238 человек.

В городе открыто 16 тыс. 626 рабочих вакансий (в том числе открыто 9 тыс. 500 вакансий для иностранцев). Кроме того, открыто 8 тыс. 361 вакансий для работников, имеющих рабочие профессии.

— Все вакансии предоставляются в первую очередь гражданам России. Если в течение месяца на вакансию нет отклика со стороны россиян, то мы даём возможность трудоустроиться иностранцам, — прокомментировали ситуацию в областном департаменте по труду и занятости.

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