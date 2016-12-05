Екатеринбургский центр занятости предлагает 9,5 тысячи рабочих вакансий иностранцам

В столице Урала, по данным Екатеринбургского центра занятости на 1 декабря, численность безработных граждан составляет 5 тыс. 238 человек.

В городе открыто 16 тыс. 626 рабочих вакансий (в том числе открыто 9 тыс. 500 вакансий для иностранцев). Кроме того, открыто 8 тыс. 361 вакансий для работников, имеющих рабочие профессии.