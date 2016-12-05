Екатеринбургский центр занятости предлагает 9,5 тысячи рабочих вакансий иностранцам
5 декабря 2016, 17:42 / Общество
В столице Урала, по данным Екатеринбургского центра занятости на 1 декабря, численность безработных граждан составляет 5 тыс. 238 человек.
В городе открыто 16 тыс. 626 рабочих вакансий (в том числе открыто 9 тыс. 500 вакансий для иностранцев). Кроме того, открыто 8 тыс. 361 вакансий для работников, имеющих рабочие профессии.
— Все вакансии предоставляются в первую очередь гражданам России. Если в течение месяца на вакансию нет отклика со стороны россиян, то мы даём возможность трудоустроиться иностранцам, — прокомментировали ситуацию в областном департаменте по труду и занятости.