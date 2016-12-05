Владимир Путин прилетел на Урал

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область.

Как сообщает телеканал "Первый областной", глава государства уже посетил Миасс, где провёл совещание по оборонной тематике.

В данный момент Владимира Путина ждут в Челябинске. Предполагается, что там он примет участие в запуске производственной линии на предприятии "Этерно".