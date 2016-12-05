Владимир Путин прилетел на Урал

2 декабря 2016
«Зареченский Олланд»
В четверг действующий президент Франции Франсуа Олланд неожиданно заявил, что не будет участвовать в борьбе за пост главы государства весной следующего года. Аналогичное решение по его примеру принял действующий мэр Заречного Василий Ланских. Вчера он демонстративно покинул заседание конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета, где в числе пятерых кандидатов представлял свою программу по развитию города.
2 декабря 2016
Глава региона и свердловские депутаты утвердили членов областного избиркома
Вчера на внеочередном заседании свердловского Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев и депутаты назначили кандидатуры в новый состав избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.
2 декабря 2016
Уральцы комментируют послание Президента России
Уральские депутаты, чиновники, спортсмены и общественные деятели комментируют послание Президента.
2 декабря 2016
Ежегодное Послание Президента: основные тезисы
Традиционно обращение Президента было разбито на несколько смысловых блоков: внутренняя политика (по ощущениям, именно на неё в этот раз был сделан основной упор), экономика, социальная сфера, образование, медицина, борьба с коррупцией и внешняя политика.
1 декабря 2016
«Мы один народ, и Россия у нас одна»
Уральские политики комментируют Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
1 декабря 2016
Послание Президента Федеральному Собранию
Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
30 ноября 2016
Бывший депутат Свердловского Заксобрания стала помощником Павла Крашенинникова
Экс-депутат свердловского Заксобрания Галина Артемьева после сентябрьских выборов уступила свой мандат директору УГМК-Агро Илье Бондареву. Однако она по-прежнему продолжает регулярно появляться в региональном парламенте, присутствует на заседаниях комитетов, согласительных комиссиях по бюджету, участвует в дискуссиях и отстаивает права муниципалитетов. Как выяснилось, делает она это в статусе помощника депутата Госдумы Павла Крашенинникова, который также отвечает за создание депутатской вертикали.
30 ноября 2016
Евгений Куйвашев изменил регламент заседаний кабмина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал временный регламент работы регионального кабмина.
30 ноября 2016
В Первоуральске за кумовство уволили двух чиновников
По итогам прокурорской проверки врио главы администрации Первоуральска Валерий Хорев уволил с занимаемых должностей заместителя главы города по муниципальному управлению Дмитрия Солдатова и начальника отдела по управлению земельными ресурсами комитета администрации по управлению имуществом Сергея Цуканова.
30 ноября 2016
«Игры на понижение» чреваты недостроями
29 ноября на заседании правительства области, посвящённом переселению людей из аварийного жилого фонда, глава регионального минстроя Михаил Волков доложил, что в восьми муниципалитетах – Первоуральске, Шалинском городском округе, Таборах, Тавде, Ивделе, Ирбите, Верхней Туре и Краснотурьинске – генподрядчики сорвали сроки строительства новых домов по программе переселения.