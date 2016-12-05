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Уральские музыканты выступят с мировой премьерой в штаб-квартире ООН

5 декабря 2016, 18:01 / Культура

В штаб-квартире ООН в Женеве 7 декабря артисты Уральского академического филармонического и Харбинского симфонического оркестров представят мировую премьеру увертюры "Харбин", сообщает пресс-служба министерства культуры Свердловской области.

Концерт с участием 80 музыкантов (по 40 человек из России и Китая) состоится в зале пленарных заседаний Дворца Наций.

Выступление объединенного международного оркестра станет ещё одним шагом в укреплении долгосрочного сотрудничества Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян.

Увертюра "Харбин" написана специально для этой встречи уральским композитором Ольгой Викторовой. Произведение было создано автором под впечатлением от посещения Харбина этим летом, когда Уральский филармонический оркестр принимал участие в Международном музыкальном фестивале "Харбинское лето". 

Произведение композитора символически рисует историю рождения и развития Харбина. В основу сочинения положены четыре народные темы. Увертюра открывается картиной утра, расцвеченной интонациями китайской народной темы «Чудесный восход». Сила и мужественность первых строителей Харбина раскрывается через знаменитую русскую песню "Эй, ухнем!". В звучании песни "Ты подарил мне розу" (ноты были присланы автору из Хиньянга) развертывается картина роста и укрепления города. Праздничный характер финала увертюры подчеркивают пружинистые ритмы плясовой, увековеченной М. И. Глинкой в его знаменитой "Камаринской". 

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