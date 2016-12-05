"Энергия слова" получила награду Всероссийского конкурса "Золотой гонг"

Полоса "Энергия слова" получила диплом II степени Всероссийского конкурса журналистов «ЗОЛОТОЙ ГОНГ» в номинации "Лучшая акция".

"Энергия слова" - это ежемесячная литературная полоса в газете, которая выходит уже два года. Началась она в Год литературы, но продолжается и сейчас.

Но помимо собственно полосы в газете, "Энергия слова" - это ещё и постоянные акции, литературные встречи, гостиные, творческие мероприятия, дискуссии, круглые столы, презентации.

Журналисты "ОГ" во главе с создателем проекта - редактором отдела "Культура" Яной Белоцерковской - за два года провели целый цикл меропрятий: круглые столы по детской литературе, по литературной критике, по роли "толстого" литературного журнала в современном литературном процессе, по литературным премиям как фактору продвижения книг, книгоиздательским процессам.

Провели ряд мероприятий: встречи с поэтами и писателями, акцию "Литературный трамвай", чтение стихов о войне в зале ожидания Свердловского вокзала, откуда когда-то уходили эшелоны на фронт (читали поэты, фронтовики, актёры, музыканты, известные уральцы), литературные гостиные.