Обзор криминальной хроники понедельника, 5 декабря

В Нижнем Тагиле арестован директор школы, скрывшийся с места наезда на ребёнка

Полиция Нижнего Тагила установила личность водителя, совершившего наезд на ребёнка и скрывшегося с места ДТП. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, нарушителем ПДД оказался директор одной из школ города. По информации полицейских, 1 декабря около 8:13 поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 11-летний мальчик с травмой плеча. Ребёнок рассказал, что он из-за отсутствия тротуара шёл по краю проезжей части улицы Некрасова в сторону Красноармейской, когда возле дома № 14а был сбит большим красным автомобилем. Водитель с места ДТП уехал. В дальнейшем удалось установить, что автомобилем Mazda CX5 управлял 46-летний директор школы. Мужчина задел идущего ребёнка боковым зеркалом, но даже не убедившись, что с мальчиком всё в порядке, решил, что ничего страшного не произошло, и уехал. Задержанный работник образования решением суда административно арестован на 12 суток. В настоящее время он уже написал заявление об увольнении.

В Екатеринбурге при пожаре частного дома погиб младенец

В ночь на 5 декабря при тушении пожара в частном доме на улице Плавильщиков в Екатеринбурге было обнаружено тело годовалого мальчика. По предварительной информации, на момент возгорания, которое произошло поздним вечером 4 декабря, в доме находились отец и сын. Мать отсутствовала, поскольку на некоторое время отлучилась по делам. Из охваченного огнём дома мужчина выбрался не пострадав, спасти ребёнка не удалось. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Сейчас следственные и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагического инцидента, в том числе устанавливаются условия жизни семьи. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В Туринской Слободе напавший на полицейского пенсионер отделался штрафом в 10 тыс. рублей

Слободо-Туринским районным судом вынесен приговор в отношении 67-летнего Николая Крутикова, который в июне этого года, будучи в нетрезвом состоянии, напал на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Суд установил, что пожилой мужчина был пьян и всячески препятствовал наряду полиции, который прибыл, чтобы отвести нарушителя общественного порядка в участок и привлечь к ответственности. Крутиков сумел нанести сотруднику патрульно-постовой службы удар ногой по лицу. Суд приговорил дебошира к наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Свердловской областной прокуратуре.

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в тройном убийстве

Ранее судимый тагильчанин подозревается в убийстве троих мужчин, совершённом в ходе празднования дня рождения одного из потерпевших. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, сообщение об обнаружении в одной из квартир по улице Чаплыгина тел троих мужчин в возрасте от 30 до 36 лет с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений поступило в правоохранительные органы 4 декабря. В ходе комплекса неотложных мероприятий установлен подозреваемый - 51-летний ранее судимый местный житель, неофициально работающий на деревообрабатывающем предприятии. Как установили сыщики, спиртное распивали четверо: 51-летний подозреваемый, 36-летний собственник квартиры, его 30-летний брат, а также ещё один 36-летний мужчина. Все они праздновали день рождения хозяина квартиры. В ходе застолья между двумя братьями и 51-летним подозреваемым произошёл конфликт на бытовой почве. Злоумышленник, не найдя другого способа разрешения спора, вооружился кухонным ножом и нанёс оппонентам, а затем и свидетелю конфликта множественные ранения, в результате чего все трое скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Расследование уголовного дела продолжается.