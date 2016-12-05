В Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов открывается профессиональная фотостудия

6 декабря в 14:30 в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов (г. Екатеринбург, ул. Просторная 73а) состоится открытие профессиональной фотостудии.

Открытие фотостудии проводится в рамках Дней милосердия. Средства на студию собрали благотворители пансионата в рамках организованной ими акции «День доброты». Обширная и разноплановая программа мероприятия позволила собрать средства на фотостудию от продажи поделок, изготовленных жителями пансионата, и добровольными взносами гостей.

Первым мероприятием в день открытия в фотостудии будет «Эмоциональная фотосессия». Перед объективом камеры клиенты смогут примерить на себя различные маски, создать яркие образы, придумать необычные истории. Это и многое другое позволит им взглянуть на себя со стороны, повысить самооценку, раскрыть свои творческие способности.

Внушительный перечень фототехники позволит молодёжи пансионата разнообразить свой досуг, обрести необходимые навыки фотоискусства, получить возможность создавать свою личную фотобиографию, а также участвовать посредством фотостудии в различных арт- и психотерапевтических проектах.

Кроме этого, новая аппаратура будет задействована в проектах психолога пансионата. Специалистом уже разработаны основные положения психокоррекционной программы «Фототерапия: фотография как зеркало души».

Также для гостей мероприятия будет предложена экскурсия по пансионату.