В Екатеринбурге торжественно встретят мощи святого Луки

5 декабря 2016, 18:21

6 декабря в 16:30 в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге (улица Розы Люксембург, 57) состоится торжественная встреча мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Мощи прибыли в уральскую столицу вечером 4 декабря, до 6 декабря они посещают екатеринбургские больницы и госпитали. Для всеобщего поклонения они будут выставлены 6 декабря.

К пятилетию Екатеринбургской митрополии, ко дню памяти святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге будет выставлена великая православная святыня - ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, из Свято-Троицкого монастыря Симферополя.

На следующий день, 7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбургской епархии, в 11:15, после Божественной литургии в Свято-Троицком соборе святыня крестным ходом будет препровождена в Храм-на-Крови, где пребудет до 11 декабря 2016 года.

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