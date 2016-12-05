Свердловская область и РЖД подпишут соглашение о сотрудничестве

6 декабря в 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) глава региона Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги — филиала РЖД Алексей Миронов подпишут соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017-2019 годы.

Отметим, партнёрство Свердловской области и СвЖД на протяжении многих лет строится на основе соглашений о сотрудничестве. Срок действия предыдущего двухлетнего соглашения истекает в конце 2016 года.