Свердловская область и РЖД подпишут соглашение о сотрудничестве

5 декабря 2016, 18:27

6 декабря в 16:00 в резиденции  губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) глава региона Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги — филиала РЖД Алексей Миронов подпишут соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017-2019 годы.

Отметим, партнёрство Свердловской области и СвЖД на протяжении многих лет строится на основе соглашений о сотрудничестве. Срок действия предыдущего двухлетнего соглашения истекает в конце 2016 года.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше