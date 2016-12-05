В Екатеринбурге пройдёт урок безопасности в Школе пожилого возраста
5 декабря 2016, 18:29
6 декабря в 12:00 сотрудники МЧС проведут урок безопасности в "Школе пожилого возраста" на базе Центра социального обслуживания населения Кировского района Екатеринбурга (улица Советская, 51).
Инспекторы Госпожнадзора расскажут гражданам пожилого возраста о причинах возникновения пожаров, мерах по их предупреждению, о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых домах.
Кроме сотрудников МЧС в мероприятии примут участие студенты и преподаватели медицинского колледжа (расскажут об опасности сахарного диабета и об уходе за пожилыми людьми), а также представители Росгосстраха (научат финансовой грамотности).
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать