В Екатеринбурге пройдёт урок безопасности в Школе пожилого возраста

5 декабря 2016, 18:29

6 декабря в 12:00 сотрудники МЧС проведут урок безопасности в "Школе пожилого возраста" на базе Центра социального обслуживания населения Кировского района Екатеринбурга (улица Советская, 51).

Инспекторы Госпожнадзора расскажут гражданам пожилого возраста о причинах возникновения пожаров, мерах по их предупреждению, о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилых домах.

Кроме сотрудников МЧС в мероприятии примут участие студенты и преподаватели медицинского колледжа (расскажут об опасности сахарного диабета и об уходе за пожилыми людьми), а также представители Росгосстраха (научат финансовой грамотности).

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