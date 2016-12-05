Юристы и психологи расскажут о своих оценках деятельности пранкеров

5 декабря 2016, 18:32

6 декабря в 11:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая деятельности телефонных пранкеров. 

Преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ИСПН Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о правовом и психологическом обосновании телефонных розыгрышей, о том, какую ответственность может понести пранкер, а так же объяснят, как следует вести себя публичным людям, ставшим жертвами пранкеров. 

Только в ноябре 2016 года скандальными стали сразу 3 истории, связанные с деятельностью пранкеров. В СМИ широко обсуждаются телефонные розыгрыши президента Украины Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко и солиста группы Space Дидье Маруани.

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