Юристы и психологи расскажут о своих оценках деятельности пранкеров

6 декабря в 11:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая деятельности телефонных пранкеров.

Преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ИСПН Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о правовом и психологическом обосновании телефонных розыгрышей, о том, какую ответственность может понести пранкер, а так же объяснят, как следует вести себя публичным людям, ставшим жертвами пранкеров.

Только в ноябре 2016 года скандальными стали сразу 3 истории, связанные с деятельностью пранкеров. В СМИ широко обсуждаются телефонные розыгрыши президента Украины Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко и солиста группы Space Дидье Маруани.