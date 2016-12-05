Почти тысячу киосков уберут из Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ближайшие два года сократится число нестационарных объектов торговли. Из работающих сейчас 3500 киосков останется 2644 объекта. Такие цифры озвучены в опубликованной администрацией Екатеринбурга схеме размещения нестационарных объектов торговли на 2017–2018 г.

Большинство киосков будет размещено в Кировском районе города (445 объектов), а также в Чкаловском (361) и в Верх-Исетском районах (357). Меньше всего точек будут работать в Октябрьском районе (271). В Орджоникидзевском районе их будет 300, в Ленинском 301 и в Железнодорожном 317.