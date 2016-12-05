В Екатеринбурге пройдёт очередное заседание гордумы

5 декабря 2016, 18:35

6 декабря в 10:00 в Екатеринбургской городской думе (проспект Ленина, 24) комиссия по муниципальной собственности проведёт заседание в кабинете 459. Депутаты под председательством Сергея Мелехина рассмотрят в повестке 4 вопроса, в том числе о порядке распространения наружной рекламы в муниципальном образовании "город Екатеринбург".

В 14:00 в зале городской думы совместное заседание проводят комиссия по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты во главе с председателем постоянных комиссий Алексеем Бородиным заслушают доклад и.о. начальника департамента финансов администрации города Екатеринбурга Анны Турунцевойо проекте бюджета Екатеринбурга на 2017 год.

В 15:00 в зале заседаний городской думы соберутся члены комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию под председательством Владимира Крицкого. Председатель земельного комитета администрации города Екатеринбурга Геннадий Денисов ознакомит их с проектом решения Екатеринбургской городской думы "О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской думы от 30.09.2008 № 58/63 "Об утверждении Положения "О порядке выдачи разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства территории муниципального образования "город Екатеринбург". Председатель комитета по жилищной политике администрации города Екатеринбурга Дарья Маннапова представит информацию о проекте решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменения в Решение Екатеринбургской городской Думы от 6 июня 1996 года № 37/4 "Об утверждении Положения "О приватизации муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "город Екатеринбург"».

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