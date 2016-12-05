В экономическом университете пройдёт международная конференция

5 декабря 2016, 18:40

6 декабряв 10:00, в УрГЭУ начнётся Международная научно-практическая конференция "Новая индустриализация: мировое, национальное, региональное измерение".

В конференции примет участие целый ряд экспертов, которые обсудят вопрос выбора вектора и приоритетов экономического развития России.  Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин выступит на пленарном заседании с докладом на тему: "Развитие промышленного комплекса Свердловской области в условиях новой индустриализации". Известный российский экономист, заведующий лабораторией Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН Роберт Нижегородцев расскажет о ловушках новой индустриализации и о кризисе компетентности. Ректор УрГЭУ Яков Силин доложит о новой индустриализации в пространстве макрорегиона: её целях, возможностях и этапах. Особенности новой индустриализации в Уральском регионе презентует врио директора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Конференция будет проходит в течение всего дня 6 декабря и будет разделена по секциям. 

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