«Грифоны» проиграли в гостях «Иркуту»

Баскетболисты екатеринбургского «Урала» проиграли в выездном матче регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги иркутскому «Иркуту» - 69:78 (26:12, 18:23, 14:23, 11:20).

Самыми результативными в составе «грифонов» стали Андрей Кузёмкин и Дмитрий Дойников (по 12 очков) и Максим Ткаченко (11).

Сибиряки, которых возглавляет экс-тренер «Урала» Алексей Лобанов, в нынешнем сезоне выступают очень уверенно - команда занимает второе место в регулярном чемпионате. «Урал» с пятью победами в десяти матчах на седьмой позиции.