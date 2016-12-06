В Сирии в погибли двое российских военных медиков

В результате миномётного обстрела российского военного мобильного госпиталя Министерства обороны РФ в Сирийском Алеппо в минувший понедельник погибли двое российских военнослужащих-женщин. Как сообщается в официальном бюллетене Центра примирения враждующих сторон в Сирии, госпиталь был обстрелян, когда военные медики вели приём местных граждан, нуждающихся в помощи врачей.

- С 12:21 до 12:30, во время приёма местных жителей, медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков, - говорится в сообщении. - В результате прямого попадания мины в приёмное отделение госпиталя, одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжёлые ранения. Позднее, российская военнослужащая-медик, получившая тяжёлые ранения погибла от полученных ран. Также пострадали местные жители, прибывшие на приём к врачам.

Таким образом официальные потери российских военных в Сирии на сегодняшний день составляют 22 человека.

Как сообщалось ранее, утром 30 ноября врачи "Центроспаса" МЧС РФ и Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны РФ были переброшены в Сирию после соответствующих распоряжений президента Владимира Путина, и глав ведомств - Сергея Шойгу и Владимира Пучкова.