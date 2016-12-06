В Сирии в погибли двое российских военных медиков

14 часов назад
Цены на тепло разморозили
На Среднем Урале изменилась система расчёта платы за отопление
14 часов назад
Страшное ДТП в ХМАО унесло жизни 11 детей
В воскресенье, 4 декабря, в 16:15 по местному времени на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и автобус, в котором находились дети. Страшная авария унесла жизни 12 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ещё 22 пострадавших доставлены в больницу — 5 взрослых и 17 детей.
14 часов назад
До июля 2017 года плата за коммуналку не повысится
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении роста тарифов на услуги ЖКХ для свердловчан.
14 часов назад
Книга от Козицына ушла за три миллиона рублей
В минувшие выходные на благотворительном вечере шестой «Екатерининской ассамблеи», организованной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), собрали рекордные 11 миллионов 340 тысяч рублей. Собранные деньги направят на создание межрегионального центра для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, который будет создаваться на базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Создание центра — часть программы фонда «Подари жизнь» по децентрализации оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.
14 часов назад
Уралец стал лучшим специалистом России на чемпионате рабочих профессий в Швеции
Житель Екатеринбурга Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации «Электроника» и медаль «The Best of Nation» как лучший российский специалист на чемпионате рабочих профессий в Гётеборге (Швеция).
14 часов назад
Жизненно необходимые лекарства подорожали втрое
Уральские фармацевтические предприятия прекратили производство дешёвых лекарств из реестра жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Формирование этого списка и предельные отпускные цены на лекарства утверждает Минздрав РФ, а согласовывает цены — Федеральная антимонопольная служба. Но ведомства не видят оснований для повышения цен по просьбе производителей, поэтому заводы просто отказались от выпуска части продукции. В Свердловской области в 2015 году было сокращено производство левомицетина, нистатина, верапамила, в 2016 году — парацетамола, метронидазола, эуфиллина.
15 часов назад
В суд — через Интернет
Для подачи иска гражданину достаточно иметь «Личный кабинет» на портале госуслуг.
15 часов назад
Игры со спичками закончились
Полиция задержала с поличным поджигателя веранд в детских садах Екатеринбурга.
16 часов назад
Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.
16 часов назад
Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.