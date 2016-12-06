Владимир Путин открыл новое производство на Урале

6 декабря 2016, 08:59 / Политика

Вчера Президент России Владимир Путин принял участие в запуске новой производственной линии на предприятии "Этерно" в Челябинске.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, это совместный проект Челябинского трубопрокатного завода и "Роснано". Предприятие "Этерно" выпускает с использованием нанотехнологий детали для трубопроводных систем.

В ходе посещения этого предприятия Президент РФ пообщался с рабочими.

— Мы говорим об импортозамещении очень много и в последнее время довольно часто не потому, что хотим всё замещать, а потому, что это выгоднее для страны, это создаёт новые рабочие места, высокотехнологичные производства, потому что это способствует поступлению налогов во все уровни налоговой системы и так далее, и компетенцию повышает. Так что вы сделали этот замечательный шаг вперёд, — сказал Владимир Путин по поводу создания нового производства.

Кроме того, в тот же день глава государства посетил Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева в Миассе. Там он провёл совещание, посвящённое оборонной тематике.

Фото: Официальный сайт Кремля

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

14 часов назад

Свердловский бюджет прирос тремя миллиардами
В пятницу вечером, 2 декабря, в здании областного правительства прошла заключительная согласительная комиссия по подготовке проекта областного бюджета на 2017 год.

14 часов назад

Президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев
За представителя либерально-демократической партии страны Шавката Мирзиёева отдали голоса 88,61 процента избирателей, сообщил Центризбирком Узбекистана.

14 часов назад

В Свердловской области появится новое министерство
Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о правительстве и исполнительных органах госвласти Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики

14 часов назад

Средний Урал налаживает контакты с ЮАР
Вчера глава региона Евгений Куйвашев встретился с губернатором Южноафриканской провинции Мпумаланга Дейвидом Мабузой, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России г-жой Сибандой-Туси, которые прибыли на Средний Урал в рамках договорённостей о развитии регионального сотрудничества.

2 декабря 2016

«Зареченский Олланд»
В четверг действующий президент Франции Франсуа Олланд неожиданно заявил, что не будет участвовать в борьбе за пост главы государства весной следующего года. Аналогичное решение по его примеру принял действующий мэр Заречного Василий Ланских. Вчера он демонстративно покинул заседание конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета, где в числе пятерых кандидатов представлял свою программу по развитию города.

2 декабря 2016

Глава региона и свердловские депутаты утвердили членов областного избиркома
Вчера на внеочередном заседании свердловского Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев и депутаты назначили кандидатуры в новый состав избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.

2 декабря 2016

Уральцы комментируют послание Президента России
Уральские депутаты, чиновники, спортсмены и общественные деятели комментируют послание Президента.

2 декабря 2016

Ежегодное Послание Президента: основные тезисы
Традиционно обращение Президента было разбито на несколько смысловых блоков: внутренняя политика (по ощущениям, именно на неё в этот раз был сделан основной упор), экономика, социальная сфера, образование, медицина, борьба с коррупцией и внешняя политика.

1 декабря 2016

«Мы один народ, и Россия у нас одна»
Уральские политики комментируют Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

1 декабря 2016

Послание Президента Федеральному Собранию
Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Последние новости
Что было раньше