Владимир Путин открыл новое производство на Урале
6 декабря 2016, 08:59 / Политика
Вчера Президент России Владимир Путин принял участие в запуске новой производственной линии на предприятии "Этерно" в Челябинске.
Как сообщает Официальный сайт Кремля, это совместный проект Челябинского трубопрокатного завода и "Роснано". Предприятие "Этерно" выпускает с использованием нанотехнологий детали для трубопроводных систем.
В ходе посещения этого предприятия Президент РФ пообщался с рабочими.
— Мы говорим об импортозамещении очень много и в последнее время довольно часто не потому, что хотим всё замещать, а потому, что это выгоднее для страны, это создаёт новые рабочие места, высокотехнологичные производства, потому что это способствует поступлению налогов во все уровни налоговой системы и так далее, и компетенцию повышает. Так что вы сделали этот замечательный шаг вперёд, — сказал Владимир Путин по поводу создания нового производства.
Кроме того, в тот же день глава государства посетил Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева в Миассе. Там он провёл совещание, посвящённое оборонной тематике.
Фото: Официальный сайт Кремля