В Екатеринбурге расскажут о ёлках, ярмарках и других новогодних событиях региона

6 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" (улица Ленина, 20 а) состоится пресс-конференция, посвящённая программе предновогодних мероприятий в Екатеринбурге и Свердловской области.

Участники пресс-конференции, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, руководитель пресс-службы "Ельцин Центра" Елена Волкова, исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков, расскажут о том, какие главные предновогодние события пройдут в городах Свердловской области в декабре, куда отправиться за праздничным настроением в декабрьские выходные, в чём уникальность стартующей 9 декабря в Ельцин Центре большой предновогодней программы, что ожидает в этом году гостей ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге, какие парки и скверы города впервые станут местом для предновогодних мероприятий, а также какие события пройдут в регионе в дни зимних каникул.