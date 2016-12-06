В "Титановую долину" приходит потенциальный резидент с 2 миллиардами рублей инвестиций

В Особую экономическую зону "Титановая долина" приходит потенциальный резидент, готовый инвестировать 2 млрд рублей в строительство завода базальтовых композитов и инжинирингового центра по развитию базальтовых технологий.

Как сообщает областной департамент информполитики, компания "НордБазальт" намерена создать на Среднем Урале предприятие по производству 5 000 тонн базальтовых композитов в год. Соинвестором выступает финская компания "Basalt Products BRO Oy". Она специализируется на разработке плавучих заправочных комплексов и готова стать основным покупателем продукции нового завода.

Этот проект уже получил одобрение экспертного совета ОЭЗ "Титановая долина", заседание которого провёл областной вице-губернатор Алексей Орлов. Решено, что новому резиденту выделят земельный участок площадью 2,25 га. Предполагается, что на этой территории разместится производственный комплекс площадью 7,5 тыс. кв. метров. Там будут трудиться 239 человек. Начало строительства запланировано на март 2017 года, запуск первой линии — на март 2018 года, выход на проектную мощность — на декабрь 2018 года.