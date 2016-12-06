Свердловские спасатели расскажут об опасностях зимнего периода
6 декабря 2016, 09:52
6 декабря в 13:00 в пресс-центре Уральского регионального центра МЧС (Екатеринбург, улица Шейнкмана, 84) состоится пресс-конференция начальника Уральского регионального центра МЧС России, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Мирошниченко.
Вопросы пресс-конференции:
- Как будет организована работа спасателей в зимний период. Каким проблемным точкам уделено особое внимание.
- Какую работу проводят спасатели по разворачиванию пунктов обогрева на трассах, борьбе с заторами на трассах, формировании пунктов обогрева для бездомных? Рекомендации автомобилистам.
- Тонкий лёд: какова ситуация с происшествиями на льду на начало зимы.
- Какова ситуация с возгораниями в домах из-за неисправных отопительных систем и приборов на текущий момент.
- Какие проверки будут проводить спасатели в преддверии Нового года.
- Рекомендации, какие меры безопасности в первую очередь нужно соблюдать в условиях снегопадов и перепадов температур.
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