Свердловские спасатели расскажут об опасностях зимнего периода

6 декабря 2016, 09:52

 6 декабря в 13:00 в пресс-центре Уральского регионального центра МЧС (Екатеринбург, улица Шейнкмана, 84) состоится пресс-конференция начальника Уральского регионального центра МЧС России, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Мирошниченко.

 Вопросы пресс-конференции:

  • Как будет организована работа спасателей в зимний период. Каким проблемным точкам уделено особое внимание.
  • Какую работу проводят спасатели по разворачиванию пунктов обогрева на трассах, борьбе с заторами на трассах, формировании пунктов обогрева для бездомных? Рекомендации автомобилистам.
  • Тонкий лёд: какова ситуация с происшествиями на льду на начало зимы.
  • Какова ситуация с возгораниями в домах из-за неисправных отопительных систем и приборов на текущий момент.  
  • Какие проверки будут проводить спасатели в преддверии Нового года.
  • Рекомендации, какие меры безопасности в первую очередь нужно соблюдать в условиях снегопадов и перепадов температур.
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