В экономическом университете пройдут Примаковские чтения

7 декабря в 15:00 в Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (улица 8 Марта, 62, 1-й этаж, конференц-зал) откроются чтения памяти Евгения Примакова "Профессиональное, творческое, гуманитарное наследие Е.М. Примакова". Мероприятие пройдёт в рамках заседания совета Уральской торгово-промышленной палаты.

В чтениях примут участие представители правительства Свердловской области, Законодательного собрания региона, дипломатического корпуса, ветеранских и молодёжных организаций, научных и общественных деятелей, преподавателей и студентов.

Формат мероприятия – торжественный вечер с трансляцией фильма о Е.М. Примакове и воспоминаниями о ярких моментах его биографии. На вечер приглашены представители руководства Торгово-промышленной палаты РФ и Свердловской области, члены Совета Уральской ТПП, ветераны, руководители бизнес-объединений Свердловской области, представители дипломатических миссий зарубежных стран в Екатеринбурге, студенты. Планируется также вручение трёх комплектов 10-томного издания трудов Е.М. Примакова представителю губернатора Свердловской области, библиотеке имени В.Г. Белинского и библиотеке УрГЭУ.

Пресс-подход запланирован на 14:50.