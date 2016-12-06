У чакоанских мар в Екатеринбурге родился ещё один детёныш

Очередное пополнение в семействе чакоанских мар произошло в Екатеринбургском зоопарке. Пол детёныша пока не определён, поэтому имени ему пока не дали, сообщили в пресс-службе зоопарка.

- Малыш появился на свет ночью 24 ноября у мар Беллы и Дина, - рассказали в зоопарке. - Утром сотрудники обнаружили малыша, сидящего возле мамы. Детёныш ещё совсем маленький и питается молоком.

Мары рождают обычно по одному детёнышу, который сразу может активно передвигаться, стараясь держаться ближе к взрослым особям.

Отметим, мары, известные также как патагонские зайцы или патагонские свинки, в природе обитают в Южной Америке. Несмотря на название, к зайцам мара отношения не имеет, это грызун размером около 50 см. Пара чакоанских мар - Дин и Бэлла - была привезена в Екатеринбург из Московского зоопарка в 2015 году. В августе этого года у них родился первый детёныш - девочку назвали Марисоль.

Вольер чакоанских мар находится на втором этаже павильона "Экзотеррариум".