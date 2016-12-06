Международную космическую станцию можно увидеть в небе над Екатеринбургом

Международная космическая станция (МКС) летит близко к Среднему Уралу в течение всей недели. Свердловчане с помощью телескопа могут рассмотреть солнечные батареи МКС в южной части вечернего неба, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- МКС, сравнимая по яркости с видимыми планетами, летит с запада на восток и наблюдается из Екатеринбурга несколько минут. В небольшой телескоп можно увидеть солнечные батареи станции, обычно её принимают за букву "Н" или "Г" на тёмном небе. Особенность вечернего полёта зимой в том, что МКС хорошо видна на юго-западе, а на юго-востоке она уходит в тень и гаснет. Её можно увидеть на небе уже сегодня, - рассказал Владилен Санакоев.

По словам инженера учебной обсерватории, благоприятными днями для наблюдения в Екатеринбурге станут 8 декабря в 19:01, 9 декабря в 18:10, 10 декабря - в 17:18 и 18:54, 11 декабря - в 18:02.

Фото: таблица видимости МКС из Екатеринбурга, www.heavens-above.com

Видео: Владилен Санакоев снял с помощью зеркальной камеры и телескопа с фокусным расстоянием 800 мм.

Фото: схема полёта МКС в субботу, 10 декабря