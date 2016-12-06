Левада-центр: большинство россиян сожалеют о распаде СССР

Аналитический центр Юрия Левады ("Левада-Центр") провёл социологический опрос, приуроченный к 25-летию распада Советского Союза. Как показали итоги (опубликованы на сайте Центра), 56 процентов опрошенных сожалеют о том, что СССР распался. Данный показатель по прежнему самый высокий среди всех прочих вариантов ответа, несмотря на то, что за последние 25 лет он уменьшился почти на 20 процентов.

Не жалеют о том, что Советского Союза больше нет, почти вдвое меньше - 28 процентов опрошенных. Ещё 16 процентов затруднились с ответом.

Примерно также разделились мнения россиян и о том, можно ли было избежать распада страны: лишь 29 процентов считают, что гибель империи была неизбежна. Половина всех опрошенных уверена - распада СССР можно было бы избежать, если бы не ряд причин, основная из которых - "безответственный и ничем не обоснованный "беловежский сговор" Ельцина, Кравчука и Шушкевича" - 29 процентов. Среди других факторов россияне упоминают "заговор враждебных СССР зарубежных сил" (23 процента) и "недовольство населения руководством СССР, М. Горбачевым и его окружением" (21 процент).

Между тем за восстановление Союза в прежнем виде говорит только 12 процентов опрошенных. Для большинства - 25 процентов - идеальным было бы объединение нескольких республик в более тесные союзы.

Как отмечают социологи Левада-Центра, опрос проводился в 137 населённых пунктах 48 регионов России среди городского и сельского населения. Общее число опрошенных составило 1600 человек.