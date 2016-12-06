Для замены лифтов в многоэтажках свердловчане привлекли 2 миллиарда рублей инвестиций

В рамках губернаторской программы "1000 лифтов" свердловчане смогли привлечь беспрецедентный для России объём инвестиций — 2 млрд рублей.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, в рамках этой программы в многоэтажках Среднего Урала уже заменено 283 лифта. По итогам 2016 года к этой цифре добавятся ещё около 200. 2017-й должен стать годом решающего рывка: уже к маю количество заменённых лифтов в Свердловской области должно превысить тысячу.