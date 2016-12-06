Обзор криминальной хроники вторника, 6 декабря

В Екатеринбурге за "шутку" с оружием мужчина получил условный срок

Направивший на полицейского охотничье ружьё 48-летний житель Екатеринбурга признан виновным сразу по двум статьям УК РФ - "угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в июле осуждённый, находясь у здания Орджоникидзевского РУВД, решил "пошутить", для чего достал из спортивной сумки обрез охотничьего ружья и наставил ствол на сотрудника полиции, который в это время стоял у входа в здание. Сотрудник полиции вместе с коллегами скрутил пьяного шутника и доставил в отдел. По месту жительства злоумышленника в ходе обыска были обнаружены и изъяты банка с порохом, 20 патронов 28-го калибра, стеклянная банка с капсюлями, 6 револьверных патронов, 8 винтовочных патронов и т.д. Мужчина уверял, что всё это нашёл на стройплощадке, а в полицию шёл, чтобы заявить об арсенале. Екатеринбуржец полностью признал свою вину и в особом порядке получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и штраф 10 тысяч рублей.

В Каменске-Уральском рецидивист в пьяной драке зарезал знакомого

Следственным отделом по Каменску-Уральскому СКР 40-летнему ранее неоднократно судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года обвиняемый распивал спиртное в компании своего 49-летнего знакомого в квартире дома по улице Механизаторов. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. Злоумышленник вооружился ножом и причинил оппоненту множественные ранения, от которых тот скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый совершил поджог жилища, в котором произошло убийство, и скрылся с места происшествия. В дальнейшем злоумышленник был задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Екатеринбурге бомжа привлекут к уголовной ответственности за нападение на полицейского

Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ в отношении 32-летнего мужчины без определённого места жительства возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника транспортной полиции. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. По версии следствия, 3 декабря бомж, находясь в зале ожидания вокзала станции "Екатеринбург-Пассажирский", выражая недовольство действиями полицейских, пытавшихся доставить его в линейный отдел для установления его личности, нанёс удар одному из сотрудников полиции в подглазничную область. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ. Мерой пресечения злоумышленнику избрано заключение под стражу.