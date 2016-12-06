Екатеринбуржцы испытают изобретения Леонардо да Винчи

Сегодня, 6 декабря, в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького 4А) в 16:00 откроется Международная выставка изобретений Леонардо да Винчи. Испытать механизмы екатеринбуржцы смогут до 26 февраля 2017 года, сообщили "ОГ" в пресс-службе музея.

На выставке представлены порядка 50 экспонатов - от простейших устройств до сложных летательных аппаратов. Посетители увидят фоторепродукции картин Леонардо да Винчи и стенды с подборкой научных материалов.

- Российские мастера много лет изучали и перерабатывали чертежи знаменитого изобретателя, что позволило воссоздать с восхитительной точностью машины Леонардо да Винчи. Основой выставки является интерактивность – посетители испытают оригинальные средневековые механизмы, разберутся в их устройстве и принципах работы. Это прекрасная возможность самостоятельно изучить законы механики и физики, - рассказали в пресс-службе Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому екатеринбуржцы смогут путешествовать по экспозиции самостоятельно. На выставке разрешено фотографировать и снимать видео.