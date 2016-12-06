Екатеринбуржцы испытают изобретения Леонардо да Винчи

20 часов назад
Екатеринбургский театр оперы и балета получил премию Минкульта РФ
Екатеринбургский театр оперы и балета вошёл в число 17 культурных учреждений, которые получили от Министерства культуры России премиальные сертификаты на общую сумму 148 миллионов рублей. Список победителей на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме огласил глава ведомства Владимир Мединский.
20 часов назад
«Голова татарки»: история возвращения
В Екатеринбургском музее истории камнерезного и ювелирного искусства на выставке «Возвращение легенды» впервые в России представили скульптуру Степана Эрьзи «Голова татарки».
20 часов назад
Настоящая красота
Завершился XIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»
2 декабря 2016
От народных брендов до нового кино
В Санкт-Петербурге проходит V Международный культурный форум
2 декабря 2016
Екатеринбурженка поразила жюри «Синей птицы»
Екатеринбурженка Карина Ситдикова приняла участие во всероссийском проекте «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». 12-летняя Карина занимается воздушной гимнастикой и представила жюри номер «Тема полёта».
2 декабря 2016
«Землетрясение»: личная история
В прокат вышел фильм «Землетрясение», рассказывающий о трагедии, случившейся в Армении в 1988 году. Тогда в результате сильнейших толчков были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами и около полумиллиона остались без крова. И вот на экран выходит первая киноистория о событиях 28-летней давности.
1 декабря 2016
«Кинопроба» вновь готова удивлять
Вчера в Екатеринбурге начал свою работу XIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». С 1 по 4 декабря столица среднего Урала по традиции превратится в настоящую Мекку молодёжного и студенческого кино и анимации.
1 декабря 2016
В Уральской консерватории выбирают ректора
В Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского объявили выборы нового ректора. Контракт нынешнего руководителя консерватории – Валерия Шкарупы – истекает, и теперь до 13 декабря претенденты на вакантный пост должны заявить свои кандидатуры. Сами выборы пройдут 17 февраля 2017 года путём тайного голосования.
1 декабря 2016
Актрису Татьяну Сумарокову наградили за заслуги перед областью
Актриса Татьяна Сумарокова награждена знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. В этом году Татьяна Алексеевна отметила семидесятилетие, также исполнилось 40 лет с того момента, как Татьяна Сумарокова пришла в Свердловский государственный академический театр.
30 ноября 2016
«Областная газета» вручила свой приз на фестивале «ЭтноКино»
Вчера в екатеринбургском Доме кино завершился III Молодёжный фестиваль «ЭтноКино». В течение ноября зрители могли принять участие в киносмотре, который традиционно проходит в интернет-формате.