"Губернский яхт-клуб" оштрафовали на 500 тысяч рублей

Прокуратура Свердловской области оштрафовала екатеринбургское АО "Губернский яхт-клуб "Коматек" на 500 тыс. рублей за нарушение градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— В период с марта по май 2016 года, в нарушение ст.ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ, при отсутствии разрешения на строительство яхт-клуб возвёл капитальный объект – эллинг для хранения парусных, парусно-моторных яхт и других маломерных судов, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим прокуратура в отношении АО "Губернский яхт-клуб "Коматек" возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ ("Строительство объектов капитального строительства без разрешения"). По результатам рассмотрения постановления прокуратуры предприятие оштрафовано на 500 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении яхт-клуба возбуждено административное дело по факту самовольного захвата части акватории Верх-Исетского водохранилища. Ранее предприниматели демонтировали и реконструировали старые причальные сооружения, отсыпали акваторию между ними. Яхт-клуб прокуратура обязала устранить нарушения законодательства.

Фото: "Знак"