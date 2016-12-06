Удвоена поддержка государства для ипотечных заёмщиков

Правительство России решило до 1 марта 2017 года продлить программу помощи ипотечным заёмщикам и удвоило размер такой господдержки.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом стало известно на заседании главы кабинета министров России Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Напомним, в 2015 году руководство страны выделило 4,5 млрд рублей на поддержку ипотечных заёмщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. За счёт этих средств разрешалось покрыть до 10% от невыплаченного остатка суммы кредита. В первую очередь такой помощью могли воспользоваться семьи с несовершеннолетними детьми. Покрывая часть долга перед банком, государство заботилось о том, чтобы такие семьи не выселяли из ипотечных квартир. По словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, по итогам 2016 года на эти цели будет израсходовано 1,5 млрд рублей.